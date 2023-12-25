عائلات الأسرى الإسرائيليين يقاطعون كلمة نتنياهو أمام الكنيست

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - قاطعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أمام الكنيست الإسرائيلي، مطالبة إياه بالإسراع في الوصول إلى صفقة تبادل لإطلاق سراح ذويهم.

الكنيست

وخلال كلمته بالكنيست قال نتنياهو، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية.

نتنياهو

وأضاف نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تتواصل مع رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أجل العمل على عودة الأسرى، قائلًا إن لن يكشف عن كل الجهود المبذولة.

الأسرى المحتجزين

وأفاد نتنياهو، أن موكسو وبكين تواصلتا مع الإدارة الإسرائيلية من أجل التدخل لتحرير الأسرى المحتجزين في غزة.

وصرح نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يوقف حربه على غزة حتى يحقق ما أسماه «نصرًا حاسمًا»، مشددًا أن الجيش الإسرائيلي لن يدخر جهد في قلب كل حجر من أجل إعادة الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، عن عائلة الأسير الإسرائيلي الذي قتله جيش الاحتلال بالخطأ في غزة ألون شامريز، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد كل الرهائن في توابيت.