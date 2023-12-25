الصحة العالمية»: المستشفيات فى قطاع غزة توقفت بشكل كامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في قطاع غزة توقفت بشكل كامل بسبب نقص الإمدادات الطبية، فالطواقم الطبية تسعى بكل طاقتها للحفاظ على حياة المصابين والجرحى.

المستشفيات فى قطاع غزة

وخلال مداخلة لقناة 'القاهرة الإخبارية'، أكدت أنه لا يوجد مستشفى تعمل في شمال قطاع غزة، مضيفة أن المنظمة تسعى للوصول لكل المصابين والجرحي من أجل تلقى العلاجات اللازمة.

ونوهت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن الأوضاع الطبية في قطاع غزة بشكل كامل سيئة للغاية؛ بسبب عدم حماية الطواقم الطبية، وهذا يؤثر على المصابين والجرحى.