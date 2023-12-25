الأونروا: لم يدخل غزة منذ بدء العدوان سوى 10% من المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - قال متحدث وكالة الأونروا، لم يدخل قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي سوى 10% من المساعدات، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف: "من الضروري دخول أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات المحملة بأنواع مختلفة من البضائع إلى قطاع غزة".

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تحاول إرسال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر.

وتابعت خلال تصريحات صحفية لقناة القاهرة الإخبارية: "عديد من الفلسطينيين لا سيما الأطفال في قطاع غزة يتضورون جوعا و150 ألف حالة مصابة بالأمراض التنفسية".