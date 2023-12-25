نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غالانت من شمال إسرائيل: لن نسمح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قيم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين الوضع بالقيادة الشمالية، قائلا "لن نسمح بالعودة للوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر (قبل إطلاق حماس عملية طوفان الأقصى)".

وأضاف يوآف غالانت: "نحن نضرب حزب الله بشدة..سلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان وسنكثف كل هذه الجهود".

وأردف: "شيء واحد واضح..من أجل إعادة السكان، نحتاج إما إلى إجراء توافقي يهمنا، حيث سيتم تحديد وضع مختلف، أو سنحقق واقعا مختلفا نتيجة للنشاط العسكري".

هذا وقررت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه بعد خمس سنوات من إطلاق إسرائيل عملية درع الشمال ضد أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود، هناك مخاوف بشأن تهديد أنفاق "حزب الله" مرة أخرى.

في حين أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، استهداف جنود إسرائيليين وقاعدة عسكرية ومبان جنوبي البلاد