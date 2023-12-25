نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبون: موقفنا من الصحراء الغربية هو قضية تصفية استعمار وليس كرها بالأشقاء المغاربة اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وموقف الجزائر منها ليس كرها بالأشقاء المغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن قضية الصحراء قضية تصفية استعمار، وموقف الجزائر منها ليس كرها بالأشقاء المغاربة.

وأضاف الرئيس الجزائري في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان، اليوم الاثنين، أن "ملف الصحراء الغربية مطروح على طاولة لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة".

وقال تبون: "سنلعب دورنا في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأمة العربية، وهناك شبه إجماع على الجزائر كي تعتلي منصبا غير دائم بمجلس الأمن".

تجدر الإشارة إلى أن ملف الصحراء يمثل نقطة خلاف عميق بين الجزائر والرباط منذ عقود.

ويقترح المغرب منحها حكما ذاتيا تحت سيادته في حين تطالب جبهة البوليساريو، بتنظيم استفتاء فيها حول تقرير مصيرها.