نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي يكتب رسالة على صاروخ سيطلق على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في وسائل إعلام عبرية صورة للرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتصوغ وهو يكتب على قذيفة على حدود غزة عبارة " نثق بكم"، وذلك خلال زيارة قام بها لوحدة عسكرية مشاركة في الهجوم على غزة.

وقال الرئيس الإسرائيلي مخاطبا عائلات الجنود المشاركين في الحرب على غزة "الناس هنا منذ أكثر من شهرين. سينتهي الأمر، وسيعودون إلى المنزل بأمان".

واعترف الرئيس الإسرائيلي الأحد بـ "الثمن الباهظ" الذي يدفعه الجيش الإسرائيلي بسبب القتال في قطاع غزة، وعلق على مقتل 15 جنديا اسرائيليا خلال 24 ساعة قائلا "هذا كان مساء صعبًا - في كل مرة تنقبض قلوبنا من الألم والحزن على صوت عبارة (سمح بنشره)".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 20.674 ألف فلسطينيا قتلوا في غارات الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، فيما أصيب 54.536 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي المستمر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتياهو خلال جلسة مشحونة بالتوتر في الكنيست بحضور أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة أن إسرائيل لن توقف الحرب على القطاع.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في الجلسة ذاتها أن الجيش الإسرائيلي "مصمم على هدف استعادة المختطفين والقضاء على حماس..".