نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس دولة الاحتلال يكتب "رسالة مثيرة" على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، صورة لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يسحاق هرتسوج، وهو يكتب على قذيفة قبل إطلاقها على قطاع غزة، وذلك خلال زيارة لوحدة عسكرية مشاركة في الهجوم على غزة.

رئيس دولة الاحتلال يكتب رسالة مثيرة على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

رئيس دولة الاحتلال يكتب رسالة مثيرة على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

وكتب يسحاق على الصاروخ: "نثق بك"، وخاطب عائلات الجنود المشاركين في الحرب على غزة قائلا: "الناس هنا منذ أكثر من شهرين، سينتهي الأمر، وسيعودون إلى المنزل بأمان".

وأضاف: " الثمن باهظ الذي يدفعه جيشنا، وكان هذا المساء صعبًا - في كل مرة تنقبض قلوبنا من الألم والحزن".

نتنياهو: حرب غزة لا تقترب من نهاية وشيكة

رئيس دولة الاحتلال يكتب رسالة مثيرة على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الحرب في قطاع غزة، ستستغرق وقتا طويلا ولا تقترب من نهاية وشيكة".

وأضاف: "لن نتوقف، وسوف نواصل القتال ونعمق القتال، في الأيام المقبلة، وسيكون قتالًا طويلًا ولن يقترب من نهايته، نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والثبات في هذه المهمة"، مؤكدًا أنه لا يمكن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، دون إحداث ضغط عسكري على حركة حماس.

وكشف نتنياهو أنه طلب من الرئيسين الصيني والروسي، التدخل والعمل على الإفراج عن المحتجزين في غزة.

صحيفة إسرائيلية تكشف حجم المساعدات المقدمة من أمريكا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أمريكا سلمت دولة الاحتلال، 244 طائرة نقل و20 سفينة أمريكية، ونقلت أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلًا عن وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي: “إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة 40 مليار شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) من الولايات المتحدة”.

وأشارت إلى أن جميع خطوط إنتاج الصناعة العسكرية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة.

ارتفاع عدد شهداء فلسطين

بلغ عدد شهداء فلسطين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي 20.674 قتيل، و54.536 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.