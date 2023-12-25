نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| لحظة تفجير مدرعة إسرائيلية على يد المقاومة بـ «عبوة شواظ» (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو في بث مباشر لحظة زرع مجاهد من القسام عبوة شواظ في إحدى الآليات الإسرائيلية.

وبثت كتائب القسام، فيديو جديدا يظهر عملية استهداف دبابة إسرائيلية من خلال فدائي واحد فقط، حيث تم استخدام عبوة شواط لتدمير الدبابة الإسرائيلية، وتمن وضع العبوة تحت الدبابة، وفي خلال ثوان بسيطة تم تفجير الدبابة بالكامل.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول المشهد معربين عن سعادتهم بما فعلته حركة حماس في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإليكم صورة توضيحية.

نستعرض لكم في السطور التالية عبر موقع دوت الخليج الإلكتروني ضمن الاخبار المتعلقة بالاوضاع في غزة، تفاصيل حول عبوة شواظ، التي تم تصنيعها وتطويرها للقضاء على عناصر الاحتلال الإسرائيلي والدبابات والعربات.

ماذا تعرف عن «عبوة شواظ»؟

تعتبر «عبوة شواظ»، من أحدث الأسلحة التي تم تطويرها وتصنيعها في غزة من جانب حركة حماس، بهدف مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، للقضاء على الدبابات والعربات والجنود الإسرائيليين، ومن مزايا عبوة شواظ ما يلي:-

سلاح حماس الجديد لمواجهة عناصر الاحتلال الاسرائيلي

وعبوة شواظ، يكون وزنها خفيف ونقلها سهل وتُستخدم في العمليات العسكريةن فضلا عن أن لها قوة تدميرية عالية، فلا تسبب أضرارًا جانبية كبيرة مقارنة بالعبوات الأخرى التي تصنع بطريقة عشوائية.

لها قدرة عالية على اختراق الدروع القفصية والتفاعلية التي تحمي الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي تعتبر عائقا للعبوات التقليدية، حيث إنه ا سهلة في تصنيعها ورخصة كلفتها وسرعة إنتاجها، يعمل على توفرة بكميات كبيرة.

ويتم وضعها على جانبي الطرق أو في نقاط الاشتباك، مما يجبر الآليات العسكرية الإسرائيلية على التباطؤ أو التوقف عن الهجوم، حيث تتكون عبوة شواظ من علبة تحتوي على مادة متفجرة شديدة الانفجار، كما تغطيها بطانة مخروطية تهدف إلى النقطة الأضعف في الهدف.

وتصنع البطانة من النحاس، فضلا عن إنه ا تتحول إلى شكل سهمي عند الانفجار، وهذا يسمح لها بالاختراق العميق في الدروع، حيث تبلغ قوة النسخة السابعة من العبوة نحو 3.5 كيلوجرامات من المواد المتفجرة.

وعبوة شواظ ثبتت فعاليتها بجدارة في اختراق دبابة ميركافا وعربة النمر، واللتين تعتبران من أقوى الآليات العسكرية في العالم، وقضت عليهم خلال التوغل الإسرائيلي في غزة، فضلا عن كونها تتمتع بدقة عالية عند إطلاقها من مسافات قريبة.