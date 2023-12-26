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أحمد جودة - القاهرة - نشرت قناة سكاي نيوز، فيديو لإحدى المستوطنات وهي تهاجم جنود لواء جولاني وتقذفهم بالتهم، بسبب الأحداث الجارية والمتصاعدة بين فلسطين وإسرائيل، وسقوط القتلي من الجانبين.

بكلمات لاذعة.. مستوطنة تهاجم جنود لواء جولاني وتقذفهم بالتهم| بالفيديو

بكلمات لاذعة.. مستوطنة تهاجم جنود لواء جولاني وتقذفهم بالتهم| بالفيديو

قالت المستوطنة لجنود لواء جولاني: “كيف ربتك عائلتك ألم يستثمروا في تثقيفك وتعليمك”.

وأضافت: “كم شخصا بريئا قتل بلا ذنب، انت لا تخجل، ماذا فعلتم غير القتل، ماذا فعلتم غير تدمير الدولة”.

ورد جنود لواء جولاني قائلين: "جولاني هدموا الدولة؟، انتِ لا تخجلين.. لولا جولاني لن تكون هناك دولة،

بسبب هذا انا في لواء جولاني".

رئيس دولة الاحتلال يكتب رسالة مثيرة على صاروخ قبل إطلاقه على قطاع غزة

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام عبرية، صورة لرئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي يسحاق هرتسوج، وهو يكتب على قذيفة قبل إطلاقها على قطاع غزة، وذلك خلال زيارة لوحدة عسكرية مشاركة في الهجوم على غزة.

وكتب يسحاق على الصاروخ: "نثق بك"، وخاطب عائلات الجنود المشاركين في الحرب على غزة قائلا: "الناس هنا منذ أكثر من شهرين، سينتهي الأمر، وسيعودون إلى المنزل بأمان".

وأضاف: " الثمن باهظ الذي يدفعه جيشنا، وكان هذا المساء صعبًا - في كل مرة تنقبض قلوبنا من الألم والحزن".

نتنياهو: حرب غزة لا تقترب من نهاية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "الحرب في قطاع غزة، ستستغرق وقتا طويلا ولا تقترب من نهاية وشيكة".

وأضاف: "لن نتوقف، وسوف نواصل القتال ونعمق القتال، في الأيام المقبلة، وسيكون قتالًا طويلًا ولن يقترب من نهايته، نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والثبات في هذه المهمة"، مؤكدًا أنه لا يمكن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، دون إحداث ضغط عسكري على حركة حماس.

وكشف نتنياهو أنه طلب من الرئيسين الصيني والروسي، التدخل والعمل على الإفراج عن المحتجزين في غزة.