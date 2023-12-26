العالم اليوم - إصابة 3 جنود أميركيين في هجوم بالعراق.. وواشنطن ترد

انتم الان تتابعون خبر إصابة 3 جنود أميركيين في هجوم بالعراق.. وواشنطن ترد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 05:31 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن الجيش الأميركي نفذ ضربات انتقامية أمس الإثنين في العراق.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الضربات الانتقامية جاءت بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه، مسلحون متحالفون مع إيران، على قاعدة أربيل الجوية، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "صلواتي للأميركيين الشجعان الذين أصيبوا".

وأوضح أوستن أن "القوات المسلحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضد طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لطهران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب في غزة.