انت الأن تتابع خبر إصابات بالرصاص والاختناق بين صفوف الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بقمع مسيرة خرجت ضد الاستيطان من أمام مسجد القرية باتجاه نبع قريوت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأشارت وكالة "وفا" الرسمية للأنباء، ان قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني، أحدهم في وجهه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن "المواطن الذي أصيب في الوجه يعاني من كسر بالأنف ونزيف، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة له، قبل نقله للمستشفى".

وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، قد دعت للمشاركة بالمسيرة؛ دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء.

والمستوطنون كثفوا خلال الأشهر الماضية من اقتحاماتهم لنبع قريوت، وحطموا أقفاله مرات عدة؛ في محاولة للاستيلاء عليه.