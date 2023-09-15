انت الأن تتابع خبر إصابة مصور صحفي في غزة بجراح بليغة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض مصور صحفي الجمعة لإصابة بليغة في يده جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز خلال تغطيته الاحداث شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب بعض المواطنين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على متظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مئات المواطنين الفلسطينيين تظاهروا على الحدود شرق جباليا، شمال قطاع غزة، وشرق مدينة غزة وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات في جمعة "شهداء الدفاع عن الأسرى".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين؛ مما أسفر عن إصابة المصور الصحفي، بجراح بقنبلة غاز، في يده، شرق خانيونس، وأصيب آخرون بحالات اختناق شديدة.