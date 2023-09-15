انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصف الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة موقعا للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وفقا لبيان جيش الاحتلال.

وذكر جيش الاحتلال أن طيرانه قصف موقعا عسكريا خلال أعمال الإخلال بالنظام وجرى تفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل باتجاه قوات الجيش، إذ لم يبلغ عن إصابات بين القوات، فيما جرى استخدام وسائل تفريق الاحتجاجات مقابل المتظاهرين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني، لم تسمه، قوله إن "القصف جرى بهدف الردع".

وتزامن القصف الإسرائيلي مع احتجاج المئات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، حيث أصيب عدد منهم بجراح بينهم مصور صحافي فيما أصيب العشرات بحالات اختناق من جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 12 مصابا بجروح مختلفة وصلوا من جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة "خلال أيام عيد رأس السنة العبرية"، بدءا من منتصف ليل الجمعة – السبت وحتى ليل الأحد – الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القرار يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، وقال إن الإغلاق "يبدأ من منتصف يوم الجمعة وسيتم رفعه في يوم الأحد الساعة 23:59".

وأشار إلى أن رفع الإغلاق سيكون مرتبطا بـ"تقييم الوضع الأمني"، وأضاف أنه "سيتخذ لاحقًا قرار بشأن إمكانية فرض إغلاق خلال الأعياد اليهودية المقبلة بناء على تقييم الوضع الأمني" كذلك.

وقال إنه "خلال ساعات الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية، بناء على موافقة منسق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق (المحتلة)".



