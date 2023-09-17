انت الأن تتابع خبر حركات استفزازية واعتداءات على المرابطين بالأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية الأعياد اليهودية ، تحاول قوات الاحتلال الاسرائيلي إفراغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين ، ليحتفل المستوطنون داخل باحات الأقصى المبارك ، لكن المرابطين مازالو يجلسون على أبواب المسجد .

يتعمد المستوطنون الاسرائيليون المتطرفون استفزاز المرابطين الفلسطينيين أثناء خروجهم من المسجد.

فقد نفخ مستوطن بالبوق قرب باب السلسلة-احد ابواب الأقصى من الجهة الخارجية-، بحراسة قوات الاحتلال، حيث تصدى المرابطون للمستوطن، وتعالت أصوات التكبيرات خلال نفخه بالبوق ، وقامت قوات الاحتلال بإبعاد المرابطين عن المستوطن.



ويتعمد المستوطنون خلال خروجهم من الاقصى استفزاز المرابطين الذين يتم منعهم من الدخول اليه، حيث يشكلون حلقات الرقص ويقومون بترديد عبارات استفزازية.





وقام عشرات الجنود بضرب المتواجدين ودفعهم لابعادهم بالقوة عن محيط باب السلسلة -حيث تخرج مجموعات المقتحمين للأقصى-.



واصيب الحاج ابو بكر الشمي بجرح برأسه، فيما اصيبت الحاجة نفيسة خويص وعايدة صيداوي برضوض بعد سحلهن ارضا.



واكد المرابطون على ثباتهم في أقرب نقطة للأقصى، رغم منعهم من الدخول او تسليمهم قرارات ابعاد عن المسجد الاقصى.



ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الاقصى المبارك، بحراسة قوات الاحتلال احتفالا "برأس السنة العبرية".