انت الان تتابع خبر سرُّ الغموض الجوي: أجسام طائرة مجهولة تثير الفزع حول العالم اجمع ... والدول تترقب تقرير من وكالة ناسا لكشف الحقيقة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد أشهر من العمل، ستنشر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تقريرًا طال انتظاره يوم الخميس حول الأجسام الطائرة المجهولة. يهدف هذا التقرير إلى توفير خريطة طريق للدراسة المستقبلية لهذه الظواهر الغامضة. في العام الماضي، أعلنت ناسا عن إطلاق تحقيق مستقل قاده عدد من العلماء البارزين وخبراء الطيران. وكان الهدف من هذا التحقيق ليس مجرد مراجعة الأحداث التي تم رصدها سابقًا ومحاولة تفسيرها، ولكن أيضًا تقديم توصيات حول كيفية دراستها بدقة في المستقبل. من المقرر أن يتم نشر التقرير يوم الخميس في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيس ناسا بيل نيلسون وعالم الفيزياء الفلكية ديفيد سبيرغيل الذي قام بإعداد التقرير. تم استبدال مصطلح "الأجسام الطائرة المجهولة" بعبارة "ظواهر شاذة غير محددة" بهدف إزالة الوصمة عن هذا الموضوع الذي يرتبط بشكل واسع بالتكهنات حول زيارة كائنات فضائية للأرض. تعرف ناسا هذه الظواهر بأنها "رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميًا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة". وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأميركية "اسوشيتد برس". يهدف التقرير إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: توفير فهم أفضل لهذه الظواهر، وتطوير طرق جديدة لدراستها، وتوجيه البحث المستقبلي في هذا المجال.

في بداية العمل، تم الإعلان عن ثلاثة أهداف. أولاً، تجميع جميع المعلومات المتاحة للجمهور، سواء من الحكومات أو الشركات الخاصة أو الجمعيات أو حتى الأفراد. ثم تحديد المعلومات الناقصة وتحديد أفضل طريقة لجمعها. وأخيراً، التفكير في أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل هذه المعلومات في المستقبل.

ووفقاَ لبعض الخبراء، يمكن من خلال ذلك اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تفسر بعض الظواهر التي لم تتم تفسيرها بعد.

كما قامت المخابرات الأميركية والبنتاغون بالتحقيق في هذه القضية، مع التأكيد على أنها تتعلق بالأمن القومي وأمن حركة الطيران.