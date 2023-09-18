انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: مقتل 96 ونزوح 6500 .. في دير الزور والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، الأحد، إن 96 شخصًا قُتلوا وأصيب 106 آخرون جراء الاشتباكات الأخيرة في دير الزور.

وأضاف المكتب في بيان أنّ 6500 أسرة نزحت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية جراء تلك الاشتباكات، وشهدت محافظة دير الزور، شمال شرقي سوريا، اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أغسطس (آب) الماضي استمرت عدة أيام.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع الاشتباكات هناك في 27 أغسطس بلغ 90 قتيلًا، بينهم 9 مدنيين و24 من "قسد"، بينما أُصيب ما لا يقل عن 104 آخرين.