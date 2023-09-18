مصير مخيف جداً ينتظر مصر في الايام القادمة والرعب يجتاح الجميع! .. لن تصدق ماذا سيحدث وأرعب كل المصريين!!

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الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة تشابمان الأمريكية، عن مفاجأة صادمة بشأن إمكانية انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك في تشابه مع انهيار سدود مدينة درنة الليبية.

وأوضح العسكري خلال مداخلة هاتفية على قناة "MBC مصر"، أن إثيوبيا هي الدولة الأولى في قارة إفريقيا من حيث النشاط الزلزالي والبركاني، وأن سد النهضة يقع في منطقة زلزالية.

وأشار العسكري إلى أن موقع السد القريب من المنطقة الزلزالية، بالإضافة إلى الحمل المائي الكبير وراء السد، يؤثران في القشرة الأرضية ويتسببان في تصدعات، مشيرًا إلى دراسة أظهرت أن هناك إزاحة غير متوازنة على جانبي سد النهضة الإثيوبي، مما يعني أن كمية المياه الهائلة المتراكمة على القشرة الأرضية للسد يمكن أن تؤدي إلى انزلاقات، وأن ضغط المياه على الأرض يزيد من احتمالية حدوث الزلازل.

وأوضح أن حدوث مشكلة مشابهة لما حدث في درنة الليبية، وذلك مع تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، سيتسبب في مشكلة كبيرة جدًا، حيث يتعلق الأمر ببحيرة قد تمتد حتى الخرطوم وتصل عمقها إلى 40 مترًا.

وأكد أن انهيار السد يهدد أكثر من 150 مليون شخص في وادي النيل.

وصلت أعداد الضحايا في مدينة درنة الليبية إلى 11300 قتيل على الأقل وأكثر من 10000 مفقود، وفقًا لتقرير الهلال الأحمر الليبي. شهدت المدينة كارثة طبيعية عنيفة بسبب الإعصار "دانيال"، الذي تسبب في تدمير 25% من مساحتها، وفقًا لبعض التقديرات الحكومية.