انت الان تتابع خبر بعد الزلزال المدمر إعصار دانيال يجتاح المغرب العربي بأكمله.. والملك المغربي يطلب مساعدة عاجلة و فورية من الاتحاد الأوروبي.. تفاصيل كاملة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مشهد مرعب ومخيف، انتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو تُظهر الإعصار الدماري دانيال وهو يضرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا. تُظهر الفيديو بوضوح تأثير الإعصار القوي والعنيف على المدينة الساحلية، حيث ارتفعت الدوامة الهوائية السوداء المكونة من السحب الركامية الرعدية إلى أعلى مستوياتها وسدت الأفق.



تعرض شرق ليبيا للغرق

أظهرت المقاطع الكميات الكبيرة من مياه البحر والأمطار التي غمرت المدينة وأغرقت الشوارع والطرقات والمنازل، مما أدى إلى شلل تام في شرق ليبيا. المياه غمرت الأحياء وجرفت السيارات بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة.

آثار العاصفة المتوسطية "دانيال"

كما بينت المقاطع حجم الأضرار التي تسببت فيها العاصفة المتوسطية "دانيال" على بعض الشوارع في مدينة بنغازي، في حين يستمر الوضع في مدن شرق ليبيا في حالة طوارئ.



وفي صور لسقوط الأشجار وغرق المركبات، أظهرت خرائط الرادار الفضائي أن مركز العاصفة المتوسطية "دانيال" ينشط فوق مدينة المرج.