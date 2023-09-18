انت الأن تتابع خبر سرُّ الغموض الجوي: أجسام طائرة مجهولة تثير الفزع والقلق حول العالم اجمع ... والدول العربية تترقب تقرير من وكالة ناسا لكشف الحقيقة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد عدة أشهر من العمل المكثف والتحقيقات المستفيضة، تستعد وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لنشر تقرير مهم ومنتظر بشكل كبير يوم الخميس المقبل، يتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الغامضة في السماء. يهدف هذا التقرير إلى توفير خريطة طريق شاملة ودقيقة للدراسات المستقبلية في هذا المجال، بهدف فهم أفضل لهذه الظواهر وتطوير طرق جديدة لدراستها.

في العام الماضي، أعلنت ناسا عن إطلاق تحقيق مستقل قاده عدد من العلماء البارزين وخبراء الطيران، بهدف دراسة الأحداث الغامضة التي تم رصدها في السماء وتحليلها بشكل علمي ومنهجي. ولم يكن الهدف من هذا التحقيق مجرد محاولة تفسير الأحداث الماضية، ولكن أيضًا تقديم توصيات وتوجيهات حول كيفية دراسة هذه الظواهر بدقة وفعالية في المستقبل.

من المقرر أن يتم نشر التقرير يوم الخميس في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت واشنطن، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيس ناسا بيل نيلسون وعالم الفيزياء الفلكية البارز ديفيد سبيرغيل الذي قام بإعداد التقرير. ومن المتوقع أن يتناول التقرير نتائج التحقيقات والاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المشارك في هذا العمل الضخم.

وقد تم استبدال مصطلح "الأجسام الطائرة المجهولة" بعبارة "ظواهر شاذة غير محددة" في هذا التقرير، بهدف إزالة الوصمة والتكهنات التي ترافق هذا الموضوع وتربطه بزيارة كائنات فضائية للأرض. يعتبر التقرير محاولة جادة لتحليل هذه الظواهر وفهمها بشكل علمي ومنهجي، وتحديد طرق جديدة وفعالة لدراستها في المستقبل.

وتعرف ناسا هذه الظواهر بأنها "رصد أحداث في السماء لا يمكن تحديدها علميًا بأنها طائرة أو ظاهرة طبيعية معروفة"، وهذا يعكس التحدي الكبير الذي يواجه الباحثين والعلماء في هذا المجال. وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأميركية "اسوشيتد برس"، يهدف التقرير إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: توفير فهم أفضل لهذه الظواهر وتحليلها، وتطوير طرق جديدة لدراستها بشكل علمي ومنهجي، وتوجيه البحث المستقبلي في هذا المجال.

في بداية العمل، تم الإعلان عن ثلاثة أهداف. أولاً، تجميع جميع المعلومات المتاحة للجمهور، سواء من الحكومات أو الشركات الخاصة أو الجمعيات أو حتى الأفراد. ثم تحديد المعلومات الناقصة وتحديد أفضل طريقة لجمعها. وأخيراً، التفكير في أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل هذه المعلومات في المستقبل.

ووفقاَ لبعض الخبراء، يمكن من خلال ذلك اكتشاف ظواهر فيزيائية جديدة تفسر بعض الظواهر التي لم تتم تفسيرها بعد.

كما قامت المخابرات الأميركية والبنتاغون بالتحقيق في هذه القضية، مع التأكيد على أنها تتعلق بالأمن القومي وأمن حركة الطيران.