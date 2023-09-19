انت الأن تتابع خبر اجتماع خليجي أمريكي في نيويورك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجيّ اجتماعًا في نيويورك، مع وزير الخارجية الأميركيّ، أنطوني بلينكن، الإثنين، شمل قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ملتزمان بحل الدولتين، داعيًا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تقويض آفاق هذا الحل على حد تعبيره.

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة "تعمل أيضًا مع دول المنطقة لتوسيع وتعميق علاقات التطبيع مع إسرائيل"، داعيًا إلى مواصلة الضغط على الحكومة السورية لتحقيق تقدم ملموس ودائم نحو حل الصراع السوري ومعالجة الاحتياجات الملحة للشعب السوري.

وأكد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك، أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، مستعرضًا جهود الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.