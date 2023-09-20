انت الأن تتابع خبر زيلنسكي في الأمم المتّحدة .. بخفي حُنين يجيء ويذهب .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أتت تصريحات الرئيس الأوكرانيّ زيلنسكي، الثلاثاء، أمام الجمعيّة العامّة الأمم المتّحدة التي غابَ عنها (غريمه) بوتين وثلاثةٌ أخرينَ من الخمسة الكبار، دونَ أن تقدّم جديدًا يُذكر، ويبدو أنّ الأفق لهذه المواجهة (بعد 19 شهرًا من اندلاعها) يبدو منغلقًا تمامًا أمام فرص الحل، وبنفس قدرِ التّكرار الذي توصف به تصريحات زيلنسكي.. فإنّه على ما يبدو ليسَ منتظرًا من الأمم المتّحدة أن تقدّم أي جديدٍ في ظلّ التراجع المضطرد لدورها وقدرتها في الحدّ من الصّراعات أو وقفها، فيما تعودُ إلى الأذهان جملةٌ قالها يومًا زيلنسكي عن الأمم المتّحدة: "بطلٌ خارقٌ متقاعدٌ نسي منذ فترة طويلة مدى عظمته في السابق".

في أول حضورٍ شخصيّ في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ "روسيا تستخدم كل شيء بدءًا من الغذاء والطاقة حتى الأطفال المختطفين في حربها ضد أوكرانيا".

محذرًا "زعماء العالم من أن الشيء نفسه قد يحدث لهم"، مضيفًا "عندما يتم استخدام الكراهية كسلاح ضد دولة واحدة، فإن الأمر لا يتوقف أبدًا عند هذا الحد. إن هدف الحرب الحالية ضد أوكرانيا هو تحويل أرضنا وشعبنا وحياتنا ومواردنا إلى أسلحة ضدكم، ضد النظام الدولي القائم على القواعد".

وأشار إلى تأثير الحرب على الوقود وإمدادات الغذاء. وسلط الضوء على ما تقول أوكرانيا إنه عشرات الآلاف على الأقل من الأطفال الذين تم أخذهم من عائلاتهم بعد غزو موسكو.

وقال زيلينسكي: "لقد تعلم هؤلاء الأطفال في روسيا أن يكرهوا أوكرانيا، وانقطعت جميع العلاقات مع عائلاتهم. ومن الواضح أن هذه إبادة جماعية".

وبزيّه العسكريّ الذي اعتاد الظهور به، أعلن الرئيس الأوكراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلده يحضّر لـ"قمّة عالمية للسلام يعتزم أن يدعو إليها كل قادة العالم الذين يعارضون العدوان الروسي على أوكرانيا"، مشرًا إلى "نقاشات هامة جرت في هيروشيما وكوبنهاغن وجدة بشأن وضع خطة للسلام موضع التنفيذ. ونحن نأمل تنظيم قمّة عالمية للسلام. أدعوكم جميعًا، كل من لا يتسامح مع أي عدوان، إلى التحضير بشكل مشترك للقمة".

وأضاف زيلينسكي أن "روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لا يمكن أن تؤتمن على أسلحة نووية"، وشدّد على أن "الإرهابيين لا يحق لهم حيازة سلاح نووي".

وقال زيلينسكي: "أوكرانيا تفعل كل ما في وسعها لضمان أنه بعد العدوان الروسي، لن يجرؤ أحد في العالم على مهاجمة أي دولة... على المحتل أن يعود إلى أرضه"، وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤول آخر، لاتهامهما باختطاف أطفال من أوكرانيا، فيما نفى المسؤولون الروس أي عمليات نقل قسري للأطفال، قائلين إن بعض الأطفال الأوكرانيين موجودون في دور الحضانة.

وتحظى روسيا بفرصة إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة يوم السبت، حيث من المتوقع أن يعتلي وزير الخارجية سيرغي لافروف المنصة، وجلس مندوب روسيا في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في مقعد روسيا خلال خطاب زيلينسكي.

