عاجل السلطنة على بعد ساعات من كارثة مزلزلة ... وخبير طقس عماني يرعب المواطنين ويكشف عن قوتها المدمرة ويحذر سكان هذه المناطق... حافظوا على أرواحكم وغادروا فورا!!

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الرياض - روايدا بن عباس - صدر تحذير من هيئة الأرصاد الجوية العمانية بشأن هطول أمطار غزيرة على المناطق الجبلية في عدة محافظات. من المتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة برياح قوية وستستمر حتى فترة ما بعد الظهر والمساء. ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين 10 و 30 ملم، وتصل سرعة الرياح إلى 20-40 عقدة. قد تؤدي هذه الأمطار إلى جريان الشعاب والأودية.

وتهيب الهيئة بالجميع بالابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، وعدم المجازفة بعبور الأودية للحفاظ على سلامتهم وسلامة من يرافقهم في السيارة. ويجب على الآباء عدم ترك الأطفال بمفردهم عند تساقط الأمطار ومنعهم من الاقتراب من البرك المائية ومجاري الأودية.