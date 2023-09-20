انت الأن تتابع خبر تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني في القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت السلطات المصرية تفاصيل مقتل دبلوماسي عماني سابق في شقته بمحافظة الجيزة في القاهرة (الإثنين)، وإلقاء القبض على متهمين شاركوا في الجريمة.

وقالت السلطات المصرية إنّ الدبلوماسي العماني السابق، وُجد مقتولًا في شقته بالجيزة، وإن التحريات أثبتت أن الجريمة تمت بدافع السرقة، إذ استولى المتهمون على 14 هاتفًا محمولًا و7 ساعات من ماركات مختلفة، وكاميرا، وخزانة حديدية، ومبالغ مالية من داخل الشقة.

والضحية هود بن سيف العلوي، كان يعمل دبلوماسيًا سابقًأ في السفارة العمانية بالقاهرة، وعمل ملحقًا إعلاميًّا، قبل أن يتقاعد عن العمل، وسبق أن تخرج في جامعة الملك سعود بالرياض (تخصص إعلام)، وبعد تخرجه عين في وزارة الإعلام العمانية، وتقلد عدة مناصب منها مدير البرامج التسجيلية، ثم مدير البرامج العامة، ثم مديرًا للإعلام الخارجي بالمديرية العامة للإعلام، ثم ملحقًا إعلاميًا في سفارة السلطنة بالقاهرة، ثم مديرًا عامًا مساعدًا للإعلام الخارجي، وقد كتب العديد من الأفلام التسجيلية لتلفزيون سلطنة عمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، تفاصيل مقتل المواطن العماني داخل شقته بمحافظة الجيزة، وجاء في البيان، أن قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تبلغ (الاثنين) من محامٍ مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، بغياب موكله وهو موظف سابق بإحدى السفارات العربية يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم.

وأضاف البيان: "وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة".

وأشار البيان إلى "أنه تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما: عاملة نظافة وسائق مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما... وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه". وأضافت أنها "دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني الذي قام بتوصيلها للشقة سكن المجني عليه، وحال وجودها رفقة المجني عليه قامت بالتعدي عليه بآلة حادة (سكين) بعدة طعنات حتى فارق الحياة".

وأضاف البيان أن المتهمة "قامت بالاستيلاء على 14 هاتف محمول ماركات مختلفة و7 ساعات ماركات مختلفة وكاميرا وخزينة حديدية ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية".

وأضاف البيان: "بمواجهة الثاني أقرّ بمضمون ما سبق، وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص الذي تم ضبطه، وتم ضبط كل المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وكانت قالت السفارة العُمانية، في بيان على صفحتها على منصة إكس، إنها تلقت خبر مقتل مواطن عماني بالقاهرة صباح الاثنين، وإنها تتابع مع السلطات المصرية المختصة تفاصيل الحادث. وأضافت: "تعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف ملابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".