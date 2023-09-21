انت الان تتابع خبر كارثة في السماء: جدل مثير يحوم حول مستهدف (ناطحة السحاب) الشهيرة في الخرطوم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتبادل الفصائل المتحاربة في السودان اتهامات بشأن استهداف مبان مهمة في العاصمة الخرطوم. يقود الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان هذه الفصائل، بينما يقود الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو اللوم. وقد تصاعد دخان أسود يوم الأحد من ناطحة سحاب مشهورة تحتوي على برج شركة النيل الكبرى للبترول المكون من 18 طابقًا وذلك بسبب النيران التي اندلعت فيه. كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو النيران أيضًا في أبراج أخرى تضم وزارة العدل وهيئة الضرائب. وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية التي يسيطر عليها الجيش السوداني، اتهمت قوات الدعم السريع بـ"استهداف عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمهمة والمباني التجارية في البلاد" خلال اليومين الماضيين. من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية بتنفيذ "هجمات في الخرطوم" أثرت على المرافق الحيوية. وقد تصاعدت حدة القصف الجوي منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقد أدت بعض هذه الغارات الجوية إلى سقوط ضحايا مدنيين.