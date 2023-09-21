انت الان تتابع خبر كارثة في السماء: جدل مثير يحوم حول مستهدف (ناطحة السحاب) الشهيرة في الخرطوم!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتبادل الفصائل المتحاربة في السودان اتهامات بشأن استهداف مبان مهمة في العاصمة الخرطوم.

تقود الفصائل العسكرية في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان هذه الفصائل، بينما يقود الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو اللوم. وقد تصاعدت أعمدة الدخان الأسود يوم الأحد من ناطحة سحاب مشهورة تحتوي على برج شركة النيل الكبرى للبترول المكون من 18 طابقًا بسبب الحريق الذي اندلع فيها. كما أظهرت الصور ومقاطع الفيديو الحرائق أيضًا في أبراج أخرى تحتوي على وزارة العدل والهيئة العامة للضرائب. وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية التي يسيطر عليها الجيش السوداني، اتهمت قوات الدعم السريع بـ"استهداف عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمهمة والمباني التجارية في البلاد" خلال اليومين الماضيين. من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع القوات المسلحة السودانية بتنفيذ "هجمات في الخرطوم" أثرت على المرافق الحيوية. وقد تصاعدت حدة القصف الجوي منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقد أسفرت بعض هذه الغارات الجوية عن سقوط ضحايا مدنيين.