انت الأن تتابع خبر جنين : شهيد آخر برصاص الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد صباح الجمعة ، شاب فلسطيني من قرية كفر دان بمدينة جنين الفلسطينية متأثرا بإصابته خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقرية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الله عماد أبو الحسن من بلدة اليامون غرب جنين، الذي أصيب برصاصة في بطنه.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، كانت مواجهات اندلعت في كفردان، عقب اقتحام قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أبو الحسن برصاصة في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده.



يذكر أن اربعة شبان بينهم طفل، استشهدوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين، يوم الاربعاء الماضي، وهم: عطا ياسر عطا موسى (29 عاما)، ومحمود علي نافع السعدي (23 عاما)، ومحمود خالد عرعراوي (24 عاما)، والطفل رأفت عمر خمايسة (15 عاما) ، ليرتفع عدد الشهداء إلى خمسة خلال يومين في محافظة جنين.