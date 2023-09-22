انت الأن تتابع خبر الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا بالضفة وغزة .. الأحد والاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الاحتلال الاسرائيلي إغلاق الضفة الغربية وغزة بشكل كامل يومي الأحد والاثنين القادمين ، بذريعة الأعياد اليهودية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم الأحد المقبل وحتى مساء الاثنين، لمدة يومين، تزامنا مع "يوم الغفران".



كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني ، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.