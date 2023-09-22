انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد الجرحى بقطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الجرحى جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص على مئات المتظاهرين في عدة مناطق من قطاع غزة الى 28 مصاباً.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي أنه أصيب 28 فلسطينياً بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

من جهة أخرى، قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال عدداً من المراصد للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعا شرق المدينة بصاروخين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني نقل إلى مجمع الشفاء الطبي، وإلحاق أضرار مادية في الموقع المستهدف.

كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.