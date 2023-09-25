انت الأن تتابع خبر إصابة ستة فلسطينيين على السياج الفاصل بغزة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد المصابين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أثناء تفريقه تظاهرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة من 3 إلى 6 فلسطينيين، حيثُ قالت وزارة الصحة بالقطاع في بيان إنّ "عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل لقطاع غزة مع إسرائيل ارتفع إلى 6"، دون توضيح طبيعة الإصابات.

وكان أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحيّ والمغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين لتفريقهم، بحسب مراسل الأناضول.

والأحد، واصل عشرات الشبان الفلسطينيين تظاهراتهم قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "تنديدًا بتواصل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".