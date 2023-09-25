انت الأن تتابع خبر اقتحامات للأقصى لإحياء عيد الغفران اليهودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن عشرات المستوطنين قاموا باقتحام المسجد الأقصى ، اليوم الاثنين ، بحماية أمنية مشددة ، وذلك تزامنا مع عيد الغفران اليهودي .



وأفادت الوكالة ، أن شهود عيان قالوا بأن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابعة صباحا بحماية شرطة وقوات الاحتلال، لإحياء "عيد الغفران اليهودي"، حيث ارتدى بعضهم لباس الكهنة، فيما رُصد أحدهم وهو يحمل سلاحا شخصيا.



واقتحم أمس 673 مستوطنا باحات المسجد الأقصى مقارنة بـ500 في اليوم نفسه من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع عدد المقتحمين.



ومنعت قوات الاحتلال الأحد المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول الأقصى لأداء الصلوات، كذلك أبعدت عددا من الشبان من داخل المسجد إلى خارجه.