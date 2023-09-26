انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة تدين الاعتداء على شاحنات مساعدات جنوب السودان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، إنّه يدين بشدة الهجوم المميت الذي استهدف شاحنتين كانتا تنقلان المساعدات إلى ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان السبت الماضي.

وقال بيان من مكتب الشؤون الإنسانية، الاثنين، إنه قُتل سائقان بالرصاص، وجرى إحراق الشاحنتين وتدميرهما أثناء عودتهما إلى العاصمة جوبا، مشيرًا إلى أنّ صندوق اليونيسف قرر "مؤقتًا" إيقاف نقل الإمدادات إلى المنطقة.

وطالب البيان بضرورة "حماية أولئك الذين يقدمون المساعدة الحيوية للفئات الأكثر ضعفًا"، مشددًا على أن "قتل أولئك الذين يقدمون الدعم لإنقاذ الأرواح أمر غير مقبول".