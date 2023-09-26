انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو.. هذا الصوت المرعب والمفزع الذي وثّقته الأقمار الاصطناعيّة قبل زلزال المغرب مباشرة لا تسمعه ابداً إذا كان قلبك لا يتحمل...مناظر من قيام الساعة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا تصدق أي شيء يبث على السوشيال ميديا"، هذا هو الشعار الذي يجب أن نلتزم به في هذه الأيام التي تنتشر فيها الشائعات والمقاطع المزيفة كالنار في الهشيم. وفي هذا السياق، تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي ناشروه أنه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعية صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء.

ومع ذلك، فإن هذا الادعاء غير صحيح، حيث تم نشر الفيديو قبل أشهر من وقوع الزلزال.

يظهر الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ قبل أن يتحول فجأة إلى تشويش.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعية توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".

حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع فجر السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، وهو أقوى هزة يتم قياسها في المغرب منذ قرن، حيث خلّف نحو 3000 قتيل وآلاف المصابين والمشردين. ولكن المفاجأة هي أن الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.

ووفقًا لخدمة التحقق من صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس"، فإن التحقق من الفيديو أظهر أنه تم نشره قبل أشهر على موقع "يوتيوب".

في هذا الفيديو المدهش، يقدم لنا مصور موهوب مجموعة من الصور التي التقطتها وكالة "ناسا" في عام 2021 وقام بدمجها باستخدام تقنية "تايم لابس".

ويتضمن الفيديو شرحًا وافيًا من صاحبه حول السبب وراء إضافة الصوت من مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا". يهدف هذا المسبار الرائع إلى استكشاف الأحزمة الإشعاعية المحيطة بالأرض وقياس المجالات الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة وموجات الراديو.

لا تفوت فرصة مشاهدة هذا الفيديو الرائع والاستمتاع بالجمال الفريد للكون والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها وكالة "ناسا" في استكشاف الفضاء.