انت الأن تتابع خبر لأول مرة منذ عقود .. وفد سعودي يصل فلسطين اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وفد سعودي ظهر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، إلى الضفة الغربية عبر جسر الملك حسين، ومن المقرر أن يقابل مسؤولين فلسطينيين.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن وفدًا سعوديًا وصل الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤولة فلسطينية: ":الوفد وصل عبر جسر الملك حسين وأصبح الآن داخل الأراضي الفلسطينية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء عن مسؤول فلسطيني قوله إنه من المقرر أن يزور وفد سعودي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية هذا الأسبوع ، وسط مساع دبلوماسية للتوصل الى اتفاق بين إسرائيل والسعودية قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.

وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن الوفد السعودي الذي سيزور رام الله يترأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين والذي تم تعيينه الشهر الماضي.

وفي 22 أغسطس الماضي تسلم ، مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية، لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس ، عاصمة دولة فلسطين.