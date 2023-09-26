انت الان تتابع خبر كارثة مدمرة ومهلكة تزحف نحو الكويت وتقذف الرعب في قلوب المواطنين ... والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق ..."انجوا بأرواحكم قبل فوات الأوان"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت عن توقعاتها بسيطرة طقس حار ورطب نسبيًا على المناطق الساحلية، حيث تتغير اتجاه الرياح بين الجنوب الشرقي والجنوبي بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 06 و30 كم في الساعة. ومن المتوقع أيضًا ظهور بعض السحب المتفرقة خلال فترة النهار.

أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيًا، خاصة على المناطق الساحلية. تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 12 و35 كم في الساعة. ومن المتوقع أيضًا ظهور بعض السحب المتفرقة.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة هي 44 درجة مئوية كحد أقصى و24 درجة مئوية كحد أدنى.