انت الان تتابع خبر عاصفة مدمرة تزحف من بحر العرب باتجاه السلطنة ... والأرصاد الجوية تطلق تحذبرات عاجلة لسكان هذه المناطقة غادروا فورا بحياتكم!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الأرصاد الجوية العمانية عن صورة توضح جوية توضح تدفق السحب العالية على بحر العرب، وتشكل السحب المنخفضة على أجزاء من سواحل بحر العرب.



أفادت الأرصاد الجوية أن الحالة الجوية اليوم ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها.



ومن المتوقع تشكل السحب والضباب على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، وهناك فرصة لتصاعد الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة. كما يتوقع تشكل السحب المنخفضة والضباب في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب.



من المتوقع أن ينخفض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وتصاعد الغبار.