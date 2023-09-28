انت الأن تتابع خبر الضفة : خطة استيطانية للاستيلاء على 400 دونم بالخليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر مستوطنون ، الأربعاء ، منشورات في يطا جنوب الخليل ، يعلنون خلالها عن خطة استيطانية جديدة تستهدف الاستيلاء على 400 دونم من المنطقة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد قال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن مستوطنين يقومون بجولات استفزازية في التجمعات السكانية بالمسافر، ويروجون لخرائط جديدة تشير إلى الاستيلاء على دونمات عديدة من أراضي المواطنين لصالح مستوطنة كرمئيل المقامة على أراضي قرية الكرمل.



بدوره، قال رئيس مجلس قروي أم الخير خليل الهذالين، إن الأراضي التي يتحدث عنها المستوطنين عبر خرائطهم الاستيطانية لا تقل عن 400 دونم تعود لعدد من عائلات يطا.



وأشار إلى أن المستوطنين وزعوا المخطط الاستيطاني بحماية قوات الاحتلال في عدد من أحياء قرى المسافر، وهددوا المواطنين من استصلاح وزراعة الأراضي أو الاقتراب منها، وطالبوا المجلس القروي بإزالة شبكة المياه من هذه الأراضي.