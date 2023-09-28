السلطنة على بعد كارثة هي الأعنف في تاريخها ... وخبير طقس يخرج عن صمته ويحذر سكان هذه المناطق ..."غادروا منازلكم فورا قبل فوات الأوان"

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الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت هيئة الأرصاد الجوية العمانية أن حالة الطقس اليوم ستتراوح بين الصحو والغائم جزئياً على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها. ومن المتوقع أن تتشكل سحب متفرقة وتنتشر على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، بالإضافة إلى فرصة لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

ومن المتوقع أيضاً تشكل السحب المنخفضة والضباب في ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر الصباح على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب. ومن المهم الإشارة إلى أن مستوى الرؤية الأفقية سيكون منخفضاً في أماكن تشكل الضباب وتصاعد الغبار.