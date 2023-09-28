انت الان تتابع خبر عاجل يحدث الان.. من هيئة الأرصاد الجوية الدولية.. الإعصار قادم نحو هذه الدولة خلال ساعات، تصحبه امواج هائجة ورياح لا تذر امامها شيء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اقترب الإعصار "لي" من منطقتي نيو إنجلاند وكندا الأطلسية اليوم السبت، ومن المرجح أن يصل إلى اليابسة في صورة عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية ومستوى خطير من ارتفاع الأمواج.

وتوقع مركز الأعاصير الكندي أن يصل لي إلى اليابسة في نوفا سكوتيا في وقت ما بعد الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش في "نيو برونزويك" مع تراجع قوة الرياح عن مستوى الإعصار، بعد تحركه لأكثر من أسبوع فوق المحيط الأطلسي.

وستشهد المنطقتين أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم، إذ يصل الفارق بين موجة المد والجزر إلى 12 مترا أو إلى 16 مترا عند رأس الخليج.

ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين.

وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا من عاصفة مدارية يشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفا سكوتيا، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.

ومن المتوقع ارتفاع الأمواج بما بين 30 إلى 90 سنتيمترا في معظم أنحاء نيو إنجلاند، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

كما يُتوقع سقوط ما بين خمسة و12.5 سنتيمترا من الأمطار وأن تهب رياح مدارية قوية على المناطق الساحلية.