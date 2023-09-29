انت الان تتابع خبر ساعات قليلة تفصل الأردن على اسوء عاصفة في تاريخ البلاد.. الأرصاد تستغيث بالدول المجاورة والخطر سوف يصل الى كل بيت.. وعلى المواطنين اتخاذ هذه الاجراءات من الآن!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تواجه الأردن خطرًا كبيرًا في الأيام القليلة المقبلة، حيث تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد أسوأ عاصفة في تاريخها. ولذا، فإنها تستغيث بالدول المجاورة للمساعدة وتحذر المواطنين من أخذ الاحتياطات اللازمة من الآن.

وقد أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن التحليلات النموذجية للغلاف الجوي تشير إلى تغير واضح في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، وذلك مع بداية شهر تشرين الأول.

وأشار آل خطاب إلى أن الأردن سيتأثر بكتلة هوائية باردة خلال الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الأمطار يوم الاثنين المقبل.

وتشير التنبؤات الفصلية الأولية لشهر تشرين الأول إلى هطول أمطار أعلى من المعدلات العامة لهذا الشهر.

وعليه، يجب على الجميع متابعة تحديثات النشرات الجوية الرسمية بانتظام للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات حول الأحوال الجوية.