انت الأن تتابع خبر الاحتلال يصيب شابين بالرّصاص قبل اعتقالهما بالبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، اليوم الجمعة ، شابين فلسطينيين ، بعدما نصبت لهما كمينًا ، وأطلقت النار عليهم ، مما أدى إلى إصابتهما إصابات خطيرة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، فقد أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على مركبة، قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة.



وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة، بإصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، في مدينة البيرة.



وأفادت الوكالة ، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.



وبحسب المصادر، فقد شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان.



ولاحقا، أظهرت صور التقطت من موقع إطلاق النار، آثار دماء على الأرض.



وكان جيش الاحتلال قد منع طاقما للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين المصابين، وفق بيان صدر عن الجمعية.