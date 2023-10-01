انت الان تتابع خبر تحذير هام لكل المصريين..الأرصاد الجوية تدق ناقوس الخطر وتفصح عن حالة طقس كارثية ستكون غدًا..وهذه المناطق ستكون الأكثر عرضة للخطر وتضرر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، من تأثير الحزام المداري على عدة مناطق في البلاد وحالة الطقس السائدة. وأشارت غانم إلى أن الحزام المداري يسبب منخفضًا جويًا وهو السبب وراء الأمطار الرعدية التي تضرب جنوب البلاد.



وأضافت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، أن نسبة الرطوبة تستمر في الانخفاض وهناك فرصة لسقوط أمطار في شهر أغسطس، ومنها حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل بسبب تأثير الحزام المداري الذي بدأ في شمال السودان وسيؤثر علينا، ولكن لن يكون له تأثير كبير على المناطق الشمالية في مصر.



وأوضحت غانم أن الحزام المداري يؤدي إلى تغيير لون التراب إلى اللون الوردي مع نشاط الرياح، مشيرة إلى أنه سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



وأكملت غانم أنه مع بداية الغد ستبدأ درجات الحرارة في القاهرة بالانخفاض، حيث ستصل العظمى في الظل إلى 36 درجة مئوية وستنخفض تدريجيًا حتى يوم السبت المقبل، خاصة في المحافظات الشمالية.



أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن معظم المحافظات ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. ستكون نسبة الرطوبة مرتفعة وستكون الرياح نشطة بشكل نسبي. سيبدأ هذا التغيير في الأحوال الجوية من اليوم وسيستمر حتى نهاية الأسبوع.