انت الأن تتابع خبر بالصور .. مستجدات انفجار تركيا وأردوغان بتصريحات نارية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت العاصمة التركية انقرة الأحد هجوماً إرهابياً نفذه عنصران عند مدخل المديرية العامة للأمن بوزارة الشؤون الداخلية التركية، أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

وفي مستجدات الواقعة المؤسفة، نشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.

وتظهر الصور المرفقة تعرض السيارة لأضرار بسيطة وذلك لأن الانتحاري فجر نفسه بعد الخروج منها متجها نحو مدخل المديرية العامة للأمن، في حين تم تصفية زميله خارجها أيضا، حسبما أظهر فيديو مرفق سجلته كاميرات المراقبة القريبة من الموقع.

وكشف وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في تعليق على صفحته في منصة "X" عقب الهجوم الإرهابي، أن ضابطي الشرطة اللذين أصيبا في الهجوم يتلقيان العلاج وإصابتهما ليست خطيرة، مؤكدا أن بلاده مستمرة بكل تصميم في مكافحة الإرهاب ومن يتعاون معه.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا قضائيا بالهجوم الإرهابي وأصدرت أمرا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.

من جانبه، دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأشد العبارات الهجوم على المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة مؤكدا رفضه للعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه.

وقال خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الجديدة للبرلمان التركي، التي بدأت بعد ساعات من التفجير، "ان التنظيمات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة لأننا نضربها بشكل دائم، ومثلما خرج مواطنونا بصدورهم العارية وأفشلوا الانقلاب سيخرجون ويدحرون الإرهاب".

وأضاف أردوغان، بأنهم لن يسمحوا لتنظيم غولن بالعودة من جديد ولا لأي تنظيمات إرهابية مماثلة، مشيرا إلى أنهم أنشأوا شريطا أمنيا على حدود ⁧‫تركيا‬⁩ الجنوبية لحفظ أمن بلادهم وضرب الإرهابيين في عقر دارهم.