انت الان تتابع خبر شهر اكتوبر سيكون اسوء شهور مر في تاريخ البشرية.. عالم الزلازل الهولندي الشهير يثبت بالدليل حدوث هذه الكوارث بعد ايام قليلة !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد العالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس مرة أخرى لإثارة الجدل بتحذيراته المرعبة. هذه المرة، حذر هوجربيتس من وقوع زلزال قوي قد يتجاوز قوته 8 درجات على مقياس رختر خلال الأيام المقبلة.

وأشار هوجربيتس إلى تحرك الأرض ببطء بين المريخ ونبتون، وأشار إلى هذه الهندسة في شهر نوفمبر الماضي، متوقعًا حدوث نشاط زلزالي ضخم وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة تتجاوز 8 درجات.

وفي أحدث النشرات التي يقدمها هوجربيتس على موقع الهيئة الجيولوجية SSGEOS، أشار إلى أن الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون يمكن أن تؤدي إلى زلزال قوي في الأيام القادمة، وأن الهندسة القمرية قد تزيد من النشاط الزلزالي.

وفي الفيديو، قال هوجربيتس: "نرى في النظام الشمسي هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة مع المريخ ونبتون. قد نتعرض لزلزال قوي خلال 2-3 أيام، ونعلم أن هذا النوع من الهندسة يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط الزلزالي".

وأضاف العالم الهولندي البارز أن الزلازل القوية قد تحدث بسبب تأثير القمر على حركة القشرة الأرضية. وقال إن تواجد القمر بالقرب من الكواكب الأخرى مثل المريخ ونبتون والمشتري وأورانوس يمكن أن يؤدي إلى زيادة في النشاط الزلزالي. وأشار إلى أن الهندسة الفلكية للقمر قد تتسبب في حدوث زلزال كبير، ولكن من الصعب تحديد المنطقة التي ستتأثر بهذا النشاط الزلزالي.

نصح العالم الهولندي الجميع بأن يكونوا على استعداد وفي حالة تأهب قصوى، حيث يتوقع حدوث زلزال قوي خلال الـ24 ساعة المقبلة. وأكد أنه إذا حدث ذلك، فإن الزلزال سيكون من الأكبر حجمًا خلال السنوات العشرين الماضية. وأشار إلى أن هذا الحدث ليس مجرد زلزال عادي، بل قد يكون له تأثير كبير على المناطق المتأثرة.