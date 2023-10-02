انت الان تتابع خبر بعد وزير السياحة .. وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى الرياض والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت مصادر إعلاميّة إسرائيليّة، الأحد، إن وزير الاتصالات، شلومو كارعي، توجه إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة بشكل رسمي في مؤتمر حول الخدمات البريدية.

وذكرت قناة "مكان" أن "الوزير كارعي توجه اليوم (الأحد) إلى مدينة الرياض، للمشاركة في مؤتمر الخدمات البريدية، ليصبح ثاني وزير إسرائيلي يتلقى دعوة رسمية من المملكة ويزورها"، فيما لم يصدر من الجانب السعودي تعقيب على الزيارة حتى الساعة.

وتعتبر هذه الزيارة ثاني زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي إلى المملكة، بعد الزيارة التي أجراها وزير السياحة حاييم كاتس في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث شارك في اليوم العالمي للسياحة الذي استغرق يومين.