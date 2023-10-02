انت الان تتابع خبر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس يثير الجدل مجددا بخريطة وخط أحمر غامض على هذه الدول!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الجدل مجددا، اليوم الأربعاء، بعدما نشر خريطة للكرة الأرضية مرسوماً عليها خط أحمر طولي.

وغرد على حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً) بالقول: "هذه ليست توقعات - بل أقدم شرحا".

وأضاف: "نعم، صحيح أنه يمكن رسم خط عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة. هذا الخط عمودي على مستوى حركة الأرض حول الشمس. وكان هذا هو الحال أيضًا مع التقلبات الجوية في 30 أغسطس".وتسببت التغريدة في جدل حول تفسيرها، ورجحوا أن هوغربيتس يهدف تأكيد صحة نظريته بأن حركة الكواكب واصطفافها يتسبب في أنشطة زلزالية على الأرض

.يذكر أن تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها.