انت الان تتابع خبر فيديو مفزع ينشر الرعب للعالم اجمع..وباء الزومبي ينتشر في درنه بعد الاعصار ونهاية العالم تقترب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ويظهر الفيديو بعض المرضى وهم يعتصرون من شدة الألم على أسرة أحد المستشفيات، وتبين أن الفيديو حقيقي، ولكنه ليس مرتبطا بكارثة فيضانات درنة.وتبين أن الفيديو لعسكريين ليبيين تناولوا لحمًا فاسدًا بسبب سوء التخزين، ما أصابهم بأعراض التسمم الغذائي، قبل نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت السلطات الليبية الأعداد الحقيقية لمصابي فرق الإغاثة، وهي 58 إصابة، لا تتعلق بوباء، ولكن نتيجة للتلوث الناجم عن الفيضانات.