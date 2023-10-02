انت الأن تتابع خبر ترامب يستعد للمثول أمام القضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وسائل اعلام امريكية أن موكب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توجه، الإثنين، نحو محكمة نيويورك، استعدادًا لمثوله أمام القضاء في قضية تضخيم أصوله العقارية.

وقالت أن ترامب وشركات مملوكة لأسرته يمثلون أمام محاكمة في نيويورك، الإثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.