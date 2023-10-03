انت الان تتابع خبر زلزال مدمر يضرب إريتريا وتحذيرات من انهيار سد النهضة بعد عاصفة دانيال.. تهدد أرواح 20 مليون شخص والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت الأيام الأخيرة عدة كوارث طبيعية في دول الجوار، وتحديداً في ليبيا والمغرب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

فقد تسبب إعصار دانيال في تدمير مدينة درنة الليبية وسدين فيها، وأدى إلى انهيار ما يقرب من 5 جسور كباري، وقد قام بتقليب الأشجار وهدم العديد من المباني.بالإضافة إلى ذلك، أسفر الإعصار عن مقتل ما لا يقل عن 5300 شخص، وما زالت البحرية تجد جثثاً تطفو على سطح الماء. وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الكارثة تفاقمت بعد انهيار سدود درنة، حيث جرفت السيول أحياءً بأكملها إلى البحر، والسبب الرئيسي لانهيار السدود كانت كمية المياه الكبيرة والغير متوقعة التي تجمعت في السدود.