انت الأن تتابع خبر تفاصيل قضية البصق على المسيحيين في القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت ظاهرة جديدة يمارسها مستوطنون متطرفون في القدس الشريف غضب العرب المسحيين والمسلمين، عندما شوهدوا يبصقون على الأرض بجانب موكب للمصلين المسيحيين الأجانب في القدس.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، ظاهرة "البصق" على غير اليهود، التي يمارسها مســــتوطنون متطرفون خاصة في البلدة القديمة من القدس، والتي باتت تتكرر ضد المواطنين والســياح المسيحيين.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذا السلوك انعكاسا لثقافة الاحتلال الاحلالي والكراهية والعنصرية والحقد التي يشرف على نشرها حاخامات كبار ومدارس دينية متطرفة، يتفاخر أتباعها بممارسة هذا السلوك.

وأكدت أن هذه الممارسة تعكس تفشي التطرف في المجتمع الإسرائيلي خاصة في أوساط غلاة المستوطنين وهي تعبير عن موقف يبدأ بالبصق ثم يتحول إلى الضرب والقتل.

وشددت على أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومقدساتها المسيحية والاسلامية من عمليات قمع وتنكيل وتضييقات وطرد وتهويد، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإجبار الحكومة الاسرائيلية على وقف انتهاكاتها وجرائمها ضد القدس، ورفع الغطاء الذي توفره عن غلاة المتطرفين الحاقدين.

وأعربت الأقلية المسيحية في المدينة عن أسفها لواقعة البصق، باعتبارها الأحدث في موجة مثيرة للقلق من الهجمات ذات الدوافع الدينية.

تعليق الجانب الاسرائيلي على الظاهرة

أدان نتنياهو عبر موقع تويتر ( إكس ) هذه الظاهرة ، وكتب زاعمًا : "إسرائيل ملتزمة تماما بحماية الحق المقدس في العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان".



وأضاف: "أدين بشدة أي محاولة لترهيب المصلين، وأنا ملتزم باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ضدها".



وتابع أن "السلوك المهين تجاه المصلين تدنيس للمقدسات وهو ببساطة غير مقبول. لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال العداء تجاه الأفراد المشاركين في العبادة".

من جانبها رفضت الخارجية الفلسطينية تبريرات الجانب الإسرائيلي بشأن عدم امكانية محاسبة الذين يرتكبون هذا الاعتداء، وترى أنه نتاج لتحريض بشع يلخص إنكار الآخر واستباحة حياته والانتقاص من قيمته.