انت الأن تتابع خبر عذّبها ثم قتلها وحرقها .. جريمة تهزّ مصر .. هي الرابعة خلال أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام على حدوث ثلاث جرائم قتل ضحاياها نساء خلال 24 ساعة، يستيقظ الشارع المصريّ على جريمة جديدة، الأربعاء، راح ضحيتها سيّدة، بعد أن أقدم زوجٌ الذي يعمل سائقًا على "قتلها زوجته بعد أن عذبها لأيام حتى الموت، ثم أشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار".

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغًا، الأربعاء، من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها، الكائنة بمنطقة القلج بالقليوبية، وانتقلت عناصر من الشرطة إلى مكان البلاغ، فعثروا على جثمان سيدة (29 عامًا) "مقتولة داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين".

ووفق التحقيقات الأولية في الواقعة فإن "خلافات أسرية تسببت في إقدام الزوج على قتل زوجته". وبحسب تقارير إخبارية فإنّ "أجهزة الأمن تواصل جهودها للقبض على الزوج الهارب".

يشار إلى أنه تم نقل جثة الزوجة إلى مستشفى الخانكة العام، تمهيداً لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

وشهدت مصر قبل أيام 3 وقائع قتل لسيدات خلال 24 ساعة؛ حيث قتل شاب فتاة في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وقتل موظف زميلته داخل حرم جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، كما قتل شاب طليقته السابقة أمام مقر عملها في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.